Isparta'da 22 kilogram kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezinde yaptıkları denetimler sırasında, bir araçta ve iş yerinde yapılan aramada 22 kilogram kaçak tütün, 44 bin dal boş makaron, 2 bin 800 dal dolu makaron, 1 adet elektrikli sigara dolum makinası yakaladı.

Isparta Emniyet Müdürlüğünden yapılan basın açıklamasında, "Ele geçen suç unsuru ürünler ile ilgili şüpheli şahıslar hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan gerekli adli/idari işlem başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında yaşamalarını sağlamak, halkımızı suç ve suçludan korumak amacıyla Isparta İl Emniyet Müdürlüğü olarak alanda, uygulama noktalarında, okul çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayız. Değerli vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 0505 318 32 44 numaralı Whatsapp ve BİP tabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz. İletilen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu Ispartalı hemşerilerimizin bilgisine sunuyoruz" denildi. - ISPARTA