Isparta'da 22 yıldır bitirilemeyen inşaat gelecek yıl tamamlanacak - Son Dakika

Isparta'da 22 yıldır bitirilemeyen inşaat gelecek yıl tamamlanacak

Isparta'da 22 yıldır bitirilemeyen Ticaret ve Kültür Merkezi inşaatı için değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Isparta'da 22 yıldır bitirilemeyen Ticaret ve Kültür Merkezi inşaatı için değerlendirme toplantısı düzenlendi.

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, toplantıda yaptığı konuşmada, ticaret ve kültür merkeziyle alakalı tüm idari ve hukuki sorunların çözüldüğünü söyledi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kendilerine tüm desteği sağladığını belirten Gülal, "Müteahhit firmamız buraya girdi, hemen hemen bir aydır çalışıyorlar. 125 çalışanları var, ay sonu itibariyle çalışan sayısı 200'e çıkacak. Firmayla daha önce çalışma fırsatımız oldu, bu inşaatta da bizi mahcup etmeyeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

İnşattaki dükkanların büyük kısmının yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirten Gülal, "Burası Isparta'nın cazibe merkezi olacak, ayrıca göller bölgesinin de cazibe merkezi olacak. Burası tamamlandığında bin 500 kişi istihdam edilecek." ifadelerini kullandı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de inşaatın mayıs 2021'de bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

19 Ağustos 2019'da, kent merkezinde yaklaşık 22 yıldır bitirilemeyen Ticaret ve Kültür Merkezi inşaatının tamamlanabilmesi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal ile Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen arasında protokol imzalanmıştı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Şükrü Başdeğirmen, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 18:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta'da 22 yıldır bitirilemeyen inşaat gelecek yıl tamamlanacak - Son Dakika
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