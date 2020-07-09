Isparta'da 22 yıldır tamamlanamayan inşaat TMSF Belediye protokolüyle 2021'de bitirilecek - Son Dakika

Isparta'da 22 yıldır tamamlanamayan inşaat TMSF Belediye protokolüyle 2021'de bitirilecek

Isparta'da 22 yıldır tamamlanamayan inşaat TMSF Belediye protokolüyle 2021'de bitirilecek TMSF Başkanı Gülal: "Buradaki katma değer FETÖ veya şirkete kalmayacak" Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi inşaatında incelemelerde bulunan Tasarruf Mevduatı Sigorta FonuBaşkanı Muhiddin Gülal,...

Isparta'da 22 yıldır tamamlanamayan inşaat TMSF Belediye protokolüyle 2021'de bitirilecek

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TMSF Başkanı Gülal: "Buradaki katma değer FETÖ veya şirkete kalmayacak"

ISPARTA - Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi inşaatında incelemelerde bulunan Tasarruf Mevduatı Sigorta FonuBaşkanı Muhiddin Gülal, inşaatın tamamlanmasının ardından oluşacak katma değerin FETÖ veya TMSF'ye devredilen şirkete kalmayacağını söyledi.

Isparta'da yaklaşık 22 yıldır bitirilemeyen Isparta Ticaret ve Kültür Merkeziinşaatının tamamlanması için Aralık 2019'da Isparta Belediyesi ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuarasında protokol imzalanmıştı. Pandemi nedeniyle gecikme yaşanan inşaat çalışmaları yeniden başladı. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal da kente gelerek, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile birlikte inşaattaki çalışmaları yerinde inceledi. Daha sonra inşaatın durumuyla ilgili basın toplantısı düzenlendi.

"Buradaki katma değer FETÖ veya şirkete kalmayacak"

Toplantıda konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ITKM inşaatının yüklenici firması olan Kadıahmetoğulları Asfalt İnşaat A.Ş.'nin TMSF kayyımında yönetilmesine karar verildiğini hatırlattı. Gülal, "Kadıahmetoğulları FETÖ münasebetiyle bizde ama bizdeki yapıdan bir farkı var, Kadıahmetoğulları Bank Asya'nın en büyük kredisinin borçlusu. Dolayısıyla bizim burada yapacağımız herhangi bir katma değerin ne FETÖ'ye ne de bu şirkete kalmasının hukuken ve idari olarak mümkünatı yok. Aslında biz burada bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz. Birincisi Isparta'nın kangren olmuş sorununu çözüyoruz, diğer taraftan da burada Bank Asya ve Kadıahmetoğulları şirketinin dükkanları var, alacağımızın tahsil kabiliyetini artırmış oluyoruz. Toplamda bu şirketin Bank Asya'ya borcu 2 milyar liranın üzerinde toplam borcu da 2.6 milyar lira. Dolayısıyla burada yapılan hiçbir şeyin bu şirkete kalması hukuken mümkün değil" dedi.

"2 bine yakın kişi istihdam edilecek"

TMSF Başkanı Gülal, inşaatın tamamlanmasının ardından ITKM'nin Isparta'nın ve göller bölgesinin cazibe merkezi olacağını ifade ederek, toplamda 2 bine yakın kişinin burada istihdam edileceğini söyledi. Konuşmasının ardından bir gazetecinin sorusu üzerine Gülal, inşaatın 1 Mayıs 2021 tarihinde tamamen bitirileceğini açıkladı.

"Halkımız taşın altına elini değil yüreğini koyanları çok iyi biliyor"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de Isparta'nın yıllardır belediyecilik anlamında sadece Ticaret ve Kültür Merkezi'ni konuştuğunu belirterek, "Halbuki Isparta başka şeyleri konuşmalıydı, yeni projeleri tartışmalıydı. Isparta için yeni bir şeyler ortaya konmalıydı. Ama olmadı. Konuştuk, konuştuk, konuştuk. Maalesef sadece konuştuk. 1999'un üzerinden 21 yıl geçti ve bugün bitireceğimiz için, tamamlayacağımız için mutluyuz. Ancak burada buruk bir mutluluk yaşıyoruz. Bugün şehirler uçuyor, AK Parti belediyelerinin olduğu şehirlerde devasa yatırımlar ön plana çıkıyor. Ama biz 50 bin m2'lik bir alandaki AVM'yi 25 yıl sonra tamamlıyor olmaktan seviniyoruz. Halkımız sorumlularını çok iyi biliyor. Halkımız bu projenin bitmesi için tamamlanması için taşın altına elini değil yüreğini koyanları da çok iyi biliyor. Halkımız burasının bitmesi için kimin ne yaptığını da çok iyi biliyor. Kimin bu konuda dertlendiğini, kimin geceleri yatarken rüyasında Ticaret ve Kültür Merkezi'ni gördüğünü çok iyi biliyor" dedi.

Isparta, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 21:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Isparta'da 22 yıldır tamamlanamayan inşaat TMSF Belediye protokolüyle 2021'de bitirilecek - Son Dakika
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