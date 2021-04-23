Isparta'da 23 Nisan tırıyla coşkulu kutlama - Son Dakika

Isparta Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşayabilmeleri için oluşturduğu 23 Nisan Çocuk Tır'ı ile cadde ve sokaklarda konvoy düzenledi.

Isparta Belediyesi tarafından hazırlanan 23 Nisan Çocuk Tır'ı ilk olarak 22 Nisan Perşembe akşamı saat 21.00'da ve ardından da 23 Nisan Cuma günü saat 15.00'da olmak üzere iki kez şehrin mahallelerini, cadde cadde dolaştı.

Isparta Mehteran ekibi ile palyaço kıyafeti giyen görevliler, araçların çaldığı sirenlerle, müziklerle evlerinin balkonlarına, pencerelerine ellerine aldıkları Türk Bayraklarıyla çıkan çocuklar ve ailelerine mutlu bir bayram yaşattı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, konvoy geçişini selamlarken, tüm çocukların ve vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Korona virüs önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla bayramın evlerde kutlandığını kaydeden Başkan Başdeğirmen, bundan dolayı da evlerinde kalan çocuklara ve vatandaşlara bayram coşkusunu doyasıya yaşatmak için böyle bir etkinlik planladıklarını dile getirdi. Başkan Başdeğirmen, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin 101. kuruluş yıldönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı en içten duygularımla kutluyorum. Bu günleri bizlere armağan eden İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere TBMM açılışında bulunan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, vatanımıza hizmeti geçmiş bütün ecdadımızı, şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum" dedi. - ISPARTA