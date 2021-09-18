Isparta'da 24 aileye mantar üretimi desteği

Isparta'da Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Yöreye özgü bir köyde bir proje uygulaması" projesi kapsamında Eğirdir ilçesinin Serpil köyünde 24 aileye toplam 472 bin 200 lira destek verildi.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüz görev alanında Eğirdir İlçesi Serpil köyünde; Orman Genel Müdürlüğü'nün bu yıl uyguladığı 'Yöreye özgü bir köyde bir proje' kapsamında Eğirdir ilçesi'ne bağlı Serpil köyünde kültür mantarcılığı kredisi verilerek, üretim çalışmalarına başlandı. Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, projeyle ilgili Serpil köyündeki çalışmaları yerinde inceledi. Ulusoy'a Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök de eşlik etti.

Ulusoy, yöreye özgü, geliştirile bilme potansiyeli olan, katma değer oluşturabilecek, hane halkının, köyün ve bölgenin kalkınması adına bir hamle niteliği taşıyabilecek Serpil köyündeki mantar üretimi için 24 aile için 472 bin 200 lira tutarında proje yapıldığını belirterek, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

ORKÖY desteklerinin de devam edeceğini belirten Refik Ulusoy, bu kapsamda Süt Sığırcılığı, Süt Koyunculuğu, Seracılık ve Güneş enerjisi projelerine yönelik 2021 yılında 10 bin 154 TL kredi desteği sağlanacağını ifade etti. - ISPARTA