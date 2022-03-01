Isparta'da 24 yaşındaki kadın cinayete kurban gitti - Son Dakika
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Isparta'da 24 yaşındaki kadın cinayete kurban gitti

01.03.2022 20:31

Isparta'da 24 yaşındaki kadın cinayete kurban gitti 6 aylık hamile kadın dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü Isparta'da bu sabaha karşı 6 aylık hamile olduğu öğrenilen 24 yaşındaki genç kadın, dini nikahlı eşi tarafından vurularak karnındaki bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti.

Isparta'da 24 yaşındaki kadın cinayete kurban gitti

6 aylık hamile kadın dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü

ISPARTA - Isparta'da bu sabaha karşı 6 aylık hamile olduğu öğrenilen 24 yaşındaki genç kadın, dini nikahlı eşi tarafından vurularak karnındaki bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti.

Olay çiftin Isparta'ya bağlı Yazısöğüt köyü yakınlarında otomobilde bulundukları sırada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Ş.G isimli şahıs ile dini nikahlı oldukları öğrenilen 24 yaşındaki eşi Raziye Karabuğa, henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı tartışma esnasında Ş.G silahını çıkararak 6 aylık hamile olduğu öğrenilen Raziye Karabuğa'ya ateş etti ve hamile kadın başından ve göğsünden ağır yaralandı. Ş.G isimli şahıs ağır yaraladığı dini nikahlı eşi Raziye Karabuğa'yı Isparta Şehir Hastanesi Acil bölümünün bahçesine atarak aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Sağlık ekiplerinin yaralı kadına yaptığı tüm müdahaleler sonucu Raziye Karabuğa ve karnındaki 6 aylık bebeği hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise kaçan zanlı Ş.G.'yi kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı, gazetecilerin 'Neden öldürdünüz' ve 'Pişman mısınız ' sorularına cevap vermedi.

Olay üzerine savcılık geniş çaplı soruşturma başlattı.

Isparta'da 24 yaşındaki kadın cinayete kurban gitti
Isparta'da 24 yaşındaki kadın cinayete kurban gitti
Isparta'da 24 yaşındaki kadın cinayete kurban gitti

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Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da 24 yaşındaki kadın cinayete kurban gitti - Son Dakika


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