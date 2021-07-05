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Isparta'da 24 yıldır tamamlanamayan inşaatı TMSF bitirdi - Son Dakika

Isparta'da 24 yıldır tamamlanamayan inşaatı TMSF bitirdi

05.07.2021 19:51
Isparta'da 24 yıldır tamamlanamayan inşaatı TMSF bitirdi, System.String[]

Isparta'da ilk temeli 1997 yılında atılan ve 24 yıldır tamamlanamayan Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi inşaatı TMSF aracılığıyla tamamlandı.

Isparta'da ilk temeli 1997 yılında atılan ve 24 yıldır tamamlanamayan Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi inşaatı TMSF aracılığıyla tamamlandı. Kültür merkezinin açılışına katılan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Burası Bank Asya'nın en sorunlu kredilerinden birine sahip bir firmaydı. Diğer kayyumdaki firmalar gibi burayı da milli servet olarak gördük ve tamamladık" dedi.

Isparta'da 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen ve 24 yıldır tamamlanamayan Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi inşaatının belediyeye ait kültür merkezi hizmete açıldı. Kültür merkezinin açılışına Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Burdur Valisi Ali Arslantaş, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar ile davetliler katıldı. Açılış töreni üniversitenin oda orkestrası konseriyle başladı.

"Kendi adıma çok anlamlı bir gün"

Açılışta konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, kendi tarihi açısından çok anlamlı bir gün olduğunu belirterek, "Çünkü Isparta'nın mutluluk, bizlerin de gurur günü. Biz Isparta'nın 25 yıldır kanayan yarasına merhem olmaktan, bu çözümün bir parçası olmaktan şahsım adına çok mutlu oldum" dedi.

"Isparta'daki şirkete de milli servet gözüyle baktık"

İnşaatın bu noktaya gelmesinin kolay olmadığını ifade eden Gülal, TMSF kayyumunda yönetilen tüm şirketler gibi Isparta'daki şirkete de milli servet gözüyle baktıklarını söyledi. Gülal, "Burada yapılan inşaatı da bir milli servet olarak gördük. Buna bir çözüm üretim istedik. Burada Sayın Cumhurbaşkanlığımızın adını kalın harflerle çizmek lazım. Dedi ki '25 yıldır tamamlanmayan inşaat olmaz buna çözüm bulun ve Isparta'ya kazandırın.' Geldik burada facia ve demirleri çürümeye yüz tutmuş bir inşaat vardı. 'Durmak yok yola devam' dedik" ifadelerini kullandı.

"Bank Asya'nın sorunlu kredilerinden birine sahip bir firmaydı"

2019 yılında ilk etapta caminin hizmete açıldığını kaydeden TMSF Başkanı Gülal, "Buranın finansmanıyla alakalı ilgili finans kuruluşuyla ben 5 sefer görüştüm. Bu firma TSMF kayyumunda yönetiliyor ama Bank Asya'nın sorunlu kredilerinden birine sahip bir firma. Dolaysıyla bu firmaya finansman sağlamak çok kolay değildi. Genel müdürüme 'en ufak endişen olmasın' dedim. Bize güvenen finans kuruluşu genel müdürüne teşekkür ediyorum. Artık burası Isparta'da kara mizah konusu olmuş. Temel atmaya geldiğimizde dediler ki 'Isparta'nın gençleri arabalarının arkasına 'Aşkımız ITKM inşaatı gibi hiç bitmesin' yazıyor. Dedim ki 'Isparta'nın gençlerinin aşkları sonuna kadar sürsün ama kendilerine yeni bir slogan bulmaları lazım. Çünkü biz burayı tamamlayacağız.' Büyük bir gururla ifade ediyorum ki, Isparta Belediyesi Kültür Merkezi ve Isparta Meydan Alışveriş Merkezi tamamlanmıştır. Isparta'mıza hayırlı ve uğurlu olsun. İlk etapta kültür merkezimizi açıyoruz. Salonumuz 700 oturma kapasiteli, yanda bir salon daha var. 2 tane de nikah salonu ve çok amaçlı salonumuz var. Aşkımız ITKM inşaatı gibi hiç bitmesin diyen gençlerimizin aşkları inşallah artık burada tescillenecek" dedi.

"Pandemi süreçleri AVM'lere olan ilgiyi azalttı"

Alışveriş merkezi için de profesyonel bir şirketle anlaştıklarını belirten Gülal, Yaklaşık 7-8 ay önce de kiralama işlemine başladık. Pandemi süreçleri biraz AVM'lere olan ilgiyi azalttı. Arkadaşlar şuanda 'Yüzde 70 seviyesinde doluluk yakaladık' dediler. Eylül sonu itibariyle de ikinci etap olarak AVM'mizi hayata geçireceğiz" diye konuştu.

"TMSF Başkanı 797 şirket yönetiyor"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'ın 797 şirketi yönettiğini belirterek, 40 bin 240 çalışanı bulunduğunu söyledi. Kendisinin Isparta'ya 5'inci kez geldiğini ifade eden Başdeğirmen, "Burası özel bir yer. Burayı özel yapan Sayın Cumhurbaşkanımıza bu konuyu aktardığımda hassasiyetle bakması ve TMSF'ye 'hassasiyetle bitirmeniz gerekiyor' diyerek aramasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve büyüklerimize Isparta'mız adına teşekkür ediyorum" dedi.

"24 yıl bir projeyi bekletmek kolay değil, maalesef bu yapıldı"

Kültür merkezi hakkında bilgiler veren Başkan Başdeğirmen, merkezin 160 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirterek, 56 bin metrekare de taban alanı bulunduğunu söyledi. Başdeğirmen, "Burası 1997 yılında bir yarışmaya girerek belki de Türkiye'nin ilk kentsel dönüşümün yapılmış olduğu bir inşaattı. 1999 yılındaki yönetim değişikliğinde proje değiştirildi. 24 yıla dayanan bir projenin olması öyle kolay bir şey değil. 24 yıl projeyi bekletmek kolay değil, örneği yoktur. Biz maalesef bunu yaptık. 31 Mart seçimlerinden önce bu binayı bitirme sözü verdik. Yüce Rabbim bize nasip etti ve en sonunda buraya bu güzel eseri koyduk" dedi.

Konuşmaların ardından Isparta Belediyesi'ne ait kültür merkezinin açılış kurdelesi kesildi. - ISPARTA

Isparta'da 24 yıldır tamamlanamayan inşaatı TMSF bitirdi
Isparta'da 24 yıldır tamamlanamayan inşaatı TMSF bitirdi
Isparta'da 24 yıldır tamamlanamayan inşaatı TMSF bitirdi
Isparta'da 24 yıldır tamamlanamayan inşaatı TMSF bitirdi
Isparta'da 24 yıldır tamamlanamayan inşaatı TMSF bitirdi
Isparta'da 24 yıldır tamamlanamayan inşaatı TMSF bitirdi
Isparta'da 24 yıldır tamamlanamayan inşaatı TMSF bitirdi
Isparta'da 24 yıldır tamamlanamayan inşaatı TMSF bitirdi
Isparta'da 24 yıldır tamamlanamayan inşaatı TMSF bitirdi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Isparta, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta'da 24 yıldır tamamlanamayan inşaatı TMSF bitirdi - Son Dakika


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