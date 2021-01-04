Isparta'da 272 köylüye 7 milyon 134 bin TL Orköy kredi desteği sağlandı - Son Dakika

Isparta'da 272 köylüye 7 milyon 134 bin TL Orköy kredi desteği sağlandı

04.01.2021 11:14
Isparta'da 272 köylüye 7 milyon 134 bin TL Orköy kredi desteği sağlandı, System.String[]

Isparta'da Orman Bölge Müdürlüğü tarafından orman köylüsünün sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek amacıyla 2020 yılında yüzde 20'si hibe olmak üzere toplam 7 milyon 134 bin 590 TL Orköy kredi desteği sağlandı.

Isparta'da Orman Bölge Müdürlüğü tarafından orman köylüsünün sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek amacıyla 2020 yılında yüzde 20'si hibe olmak üzere toplam 7 milyon 134 bin 590 TL Orköy kredi desteği sağlandı.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında kalan orman içi ve bitişiğindeki köylülerin sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek, hayat kalitesini iyileştirmek amacıyla ormancılık faaliyetlerinin yoğun ancak gelir seviyesi düşük köylere desteği devam ediyor. Bu kapsamda bölge müdürlüğü tarafından 59 köyde 184 aileye süt sığırcılığı, 64 aileye süt koyunculuğu, 5 aileye fenni arıcılık, 5 aileye traktör, 2 aileye tomruk çekme vinci ve 12 aileye de motorlu testere kredisi olmak üzere toplam 272 aileye 7 milyon 134 bin 590 TL Orköy kredi desteği verildi. Bu kredinin yüzde 20'sini oluşturan 1 milyon 426 bin 918 TL'si ise hibe olarak ödendi. Alınan krediler türüne göre 3-7 yıl arasında faizsiz olarak geri ödenecek.

Tükettikleri elektriği güneş sistemiyle üretiyorlar

Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) birlikte yürüttüğü "Orman Köylerinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi için Sürdürülebilir Enerji Finans Mekanizması ORKÖY PV" projesi kapsamında kentte tamamı hibe sistem olmak üzere 9 ailenin çatı PV sistemi kuruldu. Kurulan sistem sayesinde orman köylüleri tükettikleri elektriği güneş panellerinden üretiyorlar.

Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy ve Orköy Şube Müdürü Celal Korkmaz, verilen desteklerin orman köylerimize hayırlı olmasını dileyerek, Orköy desteklerinin 2021 yılında da devam edeceğini belirtti. - ISPARTA

Isparta'da 272 köylüye 7 milyon 134 bin TL Orköy kredi desteği sağlandı
Isparta'da 272 köylüye 7 milyon 134 bin TL Orköy kredi desteği sağlandı

Türk Lirası, Isparta, Traktör, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Isparta'da 272 köylüye 7 milyon 134 bin TL Orköy kredi desteği sağlandı - Son Dakika Ekonomi


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