Son Dakika Haberleri: Isparta'da 3 bin 855 öğrenci sinema ile buluşuyor

Isparta'da 3 bin 855 öğrenci sinema ile buluşuyor

7 saat önce

Isparta'da Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasındaki protokolle düzenlenen "Sinemaya gitmeyen çocuk kalmasın" etkinliği ile mayıs ayı boyunca 3 bin 855 öğrenci sinema ile buluşuyor.

Isparta'da 3 bin 855 öğrenci sinema ile buluşuyor, System.String[]
Isparta'da Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasındaki protokolle düzenlenen "Sinemaya gitmeyen çocuk kalmasın" etkinliği ile mayıs ayı boyunca 3 bin 855 öğrenci sinema ile buluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan işbirliği protokolü ile ülke genelinde "Bir milyon öğrenci sinema ile buluşuyor" projesi kapsamında "Sinemaya gitmeyen çocuk kalmasın" etkinlikleri başladı.

Etkinlik kapsamında, toplumda milli ve kültürel değerler yönünden farkındalık oluşturmak, topluma ve kişiye yararlı olacak temel değerleri gündeme getirerek öğrencileri hayata hazırlamak, kültürel, sosyal ve duygusal gelişime katkıda bulunmak, hayal gücünü geliştirmesine imkan sağlamak, anı kültürü oluşturmak ve çevresine daha duyarlı bireylerin yetiştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Düzenlenen etkinlik çerçevesinde ayrıca, 20 - 31 Mayıs tarihleri arasında toplam 3 bin 855 öğrencinin sinema ile buluşturulacağı bildirildi.

Sinema ile ücretsiz olarak buluşan ve buluşacak olan gençlerin, proje kapsamında 2 ayrı sinemada, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" ve "Keşif Çanakkale" adlı filmlerini izleyeceği aktarıldı. - ISPARTA
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:59 Kaynak: İHA
Isparta, Güncel
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