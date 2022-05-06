Isparta'da 3 farklı döneme ait 323 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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Isparta'da 3 farklı döneme ait 323 adet tarihi eser ele geçirildi

06.05.2022 12:20
Isparta'da 3 farklı döneme ait 323 adet tarihi eser ele geçirildi

Isparta'da Jandarma ekipleri, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 262 adet sikke, 33 adet metal obje, 28 adet madeni para olmak üzere toplam 323 adet tarihi eser ele geçirdi.

Isparta'da Jandarma ekipleri, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 262 adet sikke, 33 adet metal obje, 28 adet madeni para olmak üzere toplam 323 adet tarihi eser ele geçirdi. Eserlere, müze müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu.

İstanbul'da ikamet eden E.Ç. (38) isimli şahsın elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak üzere Isparta'ya getireceği bilgisi jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Adli makamlarla koordineli olarak, bugün gerçekleştirilen operasyonda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 262 adet sikke, 33 adet metal obje, 28 adet madeni para olmak üzere toplam 323 adet tarihi eser ele geçirildi. Yakalanan şüpheli E.Ç, Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet suçundan gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen tarihi eserlere Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta'da 3 farklı döneme ait 323 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika


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