Isparta'da 3 ilçede okullara kar tatili - Son Dakika
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Isparta'da 3 ilçede okullara kar tatili

6 saat önce

ISPARTA'da yoğun kar yağışı etkisini gösterirken, üç ilçeyle, bir ilçeye bağlı iki köyde okullar tatil edildi.

Isparta'da 3 ilçede okullara kar tatili, System.String[]

ISPARTA'da yoğun kar yağışı etkisini gösterirken, üç ilçeyle, bir ilçeye bağlı iki köyde okullar tatil edildi. Diğer üç ilçede ise taşımalı eğitime ara verildi.

Isparta genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Kent halkı sabah güne beyaz örtüyle uyandı. Kar yağışı ilçelerde de etkisini gösterdi. Isparta ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün Yenişarbademli, Şarkikaraağaç ve Aksu ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Eğirdir, Gelendost ve Uluborlu ilçelerinde de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Sütçüler ilçesinin ise Kesme ve Kasımlar köylerinde okullar bugün tatil edildi.


Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:17 Kaynak: DHA
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