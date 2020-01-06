Isparta'da 3 ilçede okullara kar tatili - Son Dakika
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Isparta'da 3 ilçede okullara kar tatili

6 saat önce

Isparta'da 3 ilçede okullara kar tatiliISPARTA'da yoğun kar yağışı etkisini gösterirken, üç ilçeyle, bir ilçeye bağlı iki köyde okullar tatil edildi.

Isparta'da 3 ilçede okullara kar tatili

ISPARTA'da yoğun kar yağışı etkisini gösterirken, üç ilçeyle, bir ilçeye bağlı iki köyde okullar tatil edildi. Diğer üç ilçede ise taşımalı eğitime ara verildi.

Isparta genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Kent halkı sabah güne beyaz örtüyle uyandı. Kar yağışı ilçelerde de etkisini gösterdi. Isparta ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün Yenişarbademli, Şarkikaraağaç ve Aksu ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Eğirdir, Gelendost ve Uluborlu ilçelerinde de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Sütçüler ilçesinin ise Kesme ve Kasımlar köylerinde okullar bugün tatil edildi.

KAR YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Isparta'da gece başlayan ve etkisini artıran kar yağışı sonrası belediye ekipleri kar temizleme araçlarıyla ana arterlerde çalışma başlattı. Kent merkezinde ise yaya kaldırımları temizlenirken, bazı esnaflar da kendi dükkanlarının önünü temizleyerek ekiplere yardım etti.

ISPARTA- EĞİRDİR YOLU ULAŞIMA KAPANDI

İl genelinde etkisini artarın kar yağışı dolayısıyla Isparta- Eğirdir yolu Sevinçbey köyü mevkii ulaşıma kapandı. Trafik kilitlenirken, sürücüler araçlarında mahsur kaldı. Eğirdir girişi Miskinler yokuşunda da trafik kilitlenirken, kara yolları ve il özel idaresi ekipleri tarafından yolda temizlik çalışmaları yapıldı. Çalışmalar sonucu yaklaşık 2 saatlik aksamanın ardındın yol ulaşıma açıldı.

KAZALAR HABERLERİ PEŞ PEŞE GELDİ Kar yağışı dolayısıyla kent merkezinde ve şehir giriş- çıkışlarında kazalar meydana geldi. Anadolu Mahallesi'nde kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil önünde seyir halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Öte yandan Isparta- Keçiborlu yolunda kar yağışı dolayısıyla kaza meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Isparta'da 3 ilçede okullara kar tatili

Eğirdir, Isparta, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:29 Kaynak: DHA
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