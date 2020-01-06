Isparta'da 3 ilçede okullara kar tatili (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta'da 3 ilçede okullara kar tatili (2) - Son Dakika

Isparta'da 3 ilçede okullara kar tatili (2)

6 saat önce

KAR YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİIsparta'da gece başlayan ve etkisini artıran kar yağışı sonrası belediye ekipleri kar temizleme araçlarıyla ana arterlerde çalışma başlattı.

Isparta'da 3 ilçede okullara kar tatili (2), System.String[]

KAR YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Isparta'da gece başlayan ve etkisini artıran kar yağışı sonrası belediye ekipleri kar temizleme araçlarıyla ana arterlerde çalışma başlattı. Kent merkezinde ise yaya kaldırımları temizlenirken, bazı esnaflar da kendi dükkanlarının önünü temizleyerek ekiplere yardım etti.

ISPARTA- EĞİRDİR YOLU ULAŞIMA KAPANDI

İl genelinde etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla Isparta- Eğirdir yolu Sevinçbey köyü mevkii ulaşıma kapandı. Trafik kilitlenirken, sürücüler araçlarında mahsur kaldı. Eğirdir girişi Miskinler yokuşunda da trafik kilitlenirken, Karayolları ve il özel idaresi ekipleri tarafından yolda temizlik çalışmaları yapıldı. Çalışmalar sonucu yaklaşık 2 saatlik aksamanın ardından yol ulaşıma açıldı.

KAZA HABERLERİ PEŞ PEŞE GELDİ

Kar yağışı dolayısıyla kent merkezinde ve şehir giriş- çıkışlarında kazalar meydana geldi. Anadolu Mahallesi'nde kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil önünde seyir halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Öte yandan Isparta- Keçiborlu yolunda kar yağışı dolayısıyla kaza meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.


Eğirdir, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:40 Kaynak: DHA
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