Isparta'da 3 kardeşin öldüğü yangında ihmal iddiaları - Son Dakika
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Isparta'da 3 kardeşin öldüğü yangında ihmal iddiaları

6 saat önce

Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, üç kardeşin hayatını kaybettiği yangında itfaiyenin ihmal iddialarına ilişkin "İlk itfaiye aracımız 3 dakikada olay yerine intikal ediyor.

Isparta'da 3 kardeşin öldüğü yangında ihmal iddiaları, System.String[]

Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, üç kardeşin hayatını kaybettiği yangında itfaiyenin ihmal iddialarına ilişkin "İlk itfaiye aracımız 3 dakikada olay yerine intikal ediyor." dedi.

Tütüncü, belediye binasında düzenlenen basın toplantısında, yangınla ilgili "kara propaganda" yapıldığını öne sürdü.

112 Acil Çağrı Merkezi'nin koordineli olarak tüm kurumları bilgilendirdiğini belirten Tütüncü. "Olay yerine itikal en kısa zamanda sağlanır. İlk itfaiye aracımız, 3 dakikada olay yerine intikal ediyor. Acil su takviyesi istendiği için aracımız yola çıkıyor." dedi.

Sokakların dar olduğunu, ara sokaklara müdahalenin sabit merdivenli araçla yapılamayacağını belirten Tütüncü "Salur Mahallesi'nde yüksek yapı olmadığından özellikle yangına çıkan ilk araçlarımız, seyyar merdivenli araçlardır. Şayet biz buraya seyyar merdivenli araç değil de merdivenli aracımızı göndermiş olsaydık merdivenli aracımızla sokağın dar olduğu gerekçeleriyle yangına müdahalesi daha zor olacaktı. Acımız gerçekten büyük. İnşallah böyle elim olaylar yaşanmaz." ifadelerini kullandı.

Yangına ilk müdahale eden itfaiye eri Nuri Çoban ise "Yangın ihbarını aldıktan sonra hemen yola çıktık. Olay yerine geldiğimde alevler kapıdan fışkırıyordu. Merdiveni indirirdik, içeriye camdan girdim. Girdiğimde, çocuklar hareketsiz, dudakları morarmış bir şekildeydi ve kepçeyle duvarı yıkarak çocuklara ulaştık." diye konuştu.

Hüyüklü Belediye Başkanı Hasan Yılmaz da olay günü Yalvaç İtfaiye Amirinin kendisini arayarak yangına üç itfaiye ekibiyle müdahale ettiklerini ve su takviyesi istediğini belirterek, "Hüyüklü itfaiyesinin yangına Yalvaç itfaiyesinden önce müdahale etmesi söz konusu değil." dedi.

Olay

Salur Mahallesi'nde 7 Şubat'ta bir evde çıkan yangında kardeş olan Hanım (18), Tuğçe ve Faruk Altınbaş (4) hayatını kaybetmişti.

Halil Hilmi Tütüncü, İtfaiye, Yalvaç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:42 Kaynak: AA
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