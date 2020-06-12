ISPARTA'da 3 kaza, kameralara yansıdı - Son Dakika

ISPARTA'da 3 kaza, kameralara yansıdı

Isparta'da 3 kaza, kameralara yansıdıISPARTA'da son 1 yıl içinde kentin belirli noktalarında bulunan 3 kaza, mobese kameralarına yansıdı.

Isparta'da 3 kaza, kameralara yansıdı ISPARTA'da son 1 yıl içinde kentin belirli noktalarında bulunan 3 kaza, mobese kameralarına yansıdı. Isparta'da son 1 yıl içinde meydana gelen trafik kazaları, mobese kameraları tarafından kaydedildi. İlk kaza Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yolun sağ şeridinden sol tarafta bulunan kavşağa dönmeye çalışan otomobile, aynı istikametten gelen motosiklet çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişinin refüje savrulduğu ve çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu görülüyor. Diğer kaza Gölcük yolu üzerinde yaşandı. Bir panelvan hızla girdiği kavşakta sürücünün kontrolünden çıkarak refüjde bulunan ağaca çarparak durabiliyor. Çarpmanın etkisiyle ağaç yerinden sökülürken, araç yan yattı. Son görüntüde ise merkeze bağlı Yazısöğüt Köyü yolunda bulunan kavşakta 2 aracın kafa kafaya çarpıştığı görülüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı

Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı

Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı

Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?

Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?

Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı

Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı

Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez

Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!

Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı

Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı

"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi

Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı

Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur