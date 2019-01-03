Isparta'da 30 Köpek Ölüsü Bulundu

Isparta
'nın Şarkikarağaç ilçesinde 30 köpek ölüsü bulundu.
Isparta Hayvan Koruma Derneği (ISHAYKO) gönüllüleri, ilçeye bağlı Çarıksaraylar
beldesindeki çöp depolama alanında sokak hayvanlarına yem bıraktığı sırada köpek ölüleriyle karşılaştı.
Durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildiren gönüllüler, hayvan ölümleriyle ilgili suç duyusunda bulundu.
ISHAYKO Başkanı Aynur Gül Asem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alanda toplu hayvan katliamı yapıldığını gördüklerini belirtti.
Köpeklerin ölümünden dolayı olduykça üzgün olduklarını ifade eden Asem, "Durumu haber verdikten sonra Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, veteriner ve jandarma ekipleri eşliğinde sayım yapıldı. Ölüm nedenlerinin araştırılmasına yönelik numuneler alındı. Bunu yapanların cezasız kalmaması için olayın takipçisi olacağız." diye konuştu.