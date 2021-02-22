Isparta'da 31 sporcu binicilik lisansı aldı - Son Dakika

Isparta'da 31 sporcu binicilik lisansı aldı

22.02.2021 12:13

- Isparta'da 31 sporcu binicilik lisansı aldı Türkiye Binicilik Federasyonu, Binicilik Temel Biniş Teknikleri, Engel Atlama ve Lisans Sınavlarını Isparta'da gerçekleştirdi.

- Isparta'da 31 sporcu binicilik lisansı aldı

ISPARTA - Türkiye Binicilik Federasyonu, Binicilik Temel Biniş Teknikleri, Engel Atlama ve Lisans Sınavlarını Isparta'da gerçekleştirdi. Emrespor Kulübü sporcularının yanı sıra Bucak ve Niğde Bor'dan da gelen binicilik sporcuları yazılı sınavda ter döktü.

Emrespor Akademi'de gerçekleştirilen yazılı sınavlara 31 kişi katıldı. Sınavın ardından uygulama eğitimleri Emrespor Binicilik Kulübü tesislerinde düzenlendi. Sınavların ardından ödül töreni düzenlendi. Ödül töreninde başarılı sporculara belgeleri verildi. Törene Isparta Ak Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Türkiye Binicilik Federasyonu Koordinatörü Hüsamettin Aydın, Emrespor Kulüp Başkanı Ozan Gezer, yönetim kurulu üyeleri, sporcu aileleri ve sporcular katıldı.

Hüsamettin Aydın: "Böyle bir sporun bundan sonra Isparta'da devam etmesi daha da güzel"

Türkiye Binicilik Federasyonu Koordinatörü ve Ankara İl Temsilcisi Hüsamettin Aydın, sınavlar hakkında bilgi verdi. Biniciliğin iki canlının aynı anda yaptığı tek spor olduğuna değinen Aydın, "Isparta bölgesinde ilk kez binicilik federe olan Emrespor Kulübümüzün açmış olduğu lisans sınavı için buradayız. Lisans sınavından sporcularımızla önce 3 gün klinik çalışması yaptık. Lisans sınavımızı yaptık. Emeği geçen kulüp yöneticilerine teşekkür ediyorum. Binicilik iki canlının aynı anda yaptığı dünyadaki tek spordur. Böyle bir sporun bundan sonra Isparta'da devam etmesi daha da güzel. Federasyon olarak Isparta'da birkaç müsabaka yaptık" dedi.

Aslıhan Özdemir: "31 sporcumuz lisans sınavına girdiler"

Binicilik Kulübü'nün Branş Sorumlusu Aslıhan Özdemir ise sporcularını daha ileriye taşımak için kollarını sıvadıklarını söyledi. Isparta'da binicilikte ilkleri yapacaklarını kaydeden Özdemir, "Yaklaşık 9 ay önce kulübümüzü kurduk. 11 yıldır at biniyorum, 2015 yılından beri lisanslı sporcuyum. Atlara olan ilgi bizi bu noktaya itti. Daha sonra federasyona bağlanıp, federe bir kulüp olma kararı aldık. Bunun üzerine kulüple bir branş dalı daha açalım diye düşündük. Emrespor'un satranç, futbol branşlarına at biniciliğini de ekledik. Ankara ile gerekli yazışmaları yapıp, Isparta'da ilk federe kulüp olmayı başardık. 31 sporcumuz lisans sınavına girdiler. Engel atlama branşında Isparta'da ilk kez kurs ve lisans sınavı yaptık. Sporcularımız belgelerini alacaklar. Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne entegre olarak sertifikalarını alacaklar. Kendilerini daha da ileriye taşıyacağız. Çocuklarımız için yaz kampları yapmayı düşünüyoruz. Pandemi sürecini atlatabilirsek 3-4 günlük kamplarımızla temel biniş teknikleri ve atların bakımıyla ilgili eğitimler vermiş olacağız" diye konuştu.

Recep Özel: "Emrespor farkını gösteriyor"

Recep Özel de Emrespor'un farkını gösterdiğini ve futbolun yanı sıra diğer dallarda da faaliyet gösterdiğine dikkat çekti. Emrespor yöneticilerini kutlayan Milletvekili Özel, "Isparta'da çok çeşitli at çiftlikleri olmaya başladı. Ata sporu biniciliğin neredeyse merkezi haline gelmek üzereyiz. Isparta'nın koşulları, bulunduğu yer açısından binicilik sporunun güzel yapılabilecek alanlar olarak binicilik federasyonunun bir görüşü vardı. Bu konuda Emrespor, sporun sadece futbolda olmadığını, değişik branşlarda da olduğunu gösteren örnek bir çalışma yaptılar. Emrespor'da bir de akademi var. Orada uygulama alanı yapıyorlar. Kulübümüz farkını burada da gösteriyor. Bunların desteklenmesi kanaatindeyim. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmanın yolu bu tür faaliyetlere yönlendirmektir. Bunu yapan herkesi desteklememiz gerekiyor" dedi.

Isparta'da 31 sporcu binicilik lisansı aldı
Isparta'da 31 sporcu binicilik lisansı aldı
Isparta'da 31 sporcu binicilik lisansı aldı
Isparta'da 31 sporcu binicilik lisansı aldı
Isparta'da 31 sporcu binicilik lisansı aldı
Isparta'da 31 sporcu binicilik lisansı aldı
Isparta'da 31 sporcu binicilik lisansı aldı

Recep Özel, Isparta, Türkiye, Lisans, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Isparta'da 31 sporcu binicilik lisansı aldı - Son Dakika Spor


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