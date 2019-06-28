Son Dakika Haberleri: Isparta'da 34 üreticiye 402 bin lira bireysel sulama sistemi desteği
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Isparta'da 34 üreticiye 402 bin lira bireysel sulama sistemi desteği

1 saat önce

Isparta'da Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında, bireysel sulama sistemleri için 804 bin 649 liralık yatırım yapan 34 yatırımcıya yüzde 50 oranı olan 402 bin 324 liralık hibe desteği sağlanacak.

Isparta'da 34 üreticiye 402 bin lira bireysel sulama sistemi desteği, System.String[]
Isparta'da Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında, bireysel sulama sistemleri için 804 bin 649 liralık yatırım yapan 34 yatırımcıya yüzde 50 oranı olan 402 bin 324 liralık hibe desteği sağlanacak.

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında, Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren başlayan ve 90 günlük başvuru süresi sonu olan 1 Nisan 2019 tarihinde 2019 yılı 15.etap müracaatları tamamlandı.

Kentte, bireysel Sulama Sistemi Desteklemelerine 36 başvuru sahibi müracaat ederken, 35 başvuru sahibinin hibe almaya hak kazandığı, hibe almaya hak kazanan 35 yatırımcıdan 34'ü ile hibe sözleşmesinin imzalandığı belirtildi.

Bireysel Sulama Sistemi Desteklenmelerinden hibe almaya hak kazanan 34 yatırımcının, sulama sistemi projelerini tamamlamaları halinde toplam 916 dekar alanda basınçlı sulama sisteminin kurulacağı, hibeye esas mal alım tutarı olan 804 bin 649 lira 54 kuruşun yüzde 50'si olan 402 bin 324 lira 80 kuruşunun hibe olarak ödeneceği bildirildi.

Bireysel Sulama Desteklemelerinde, 5 yılda 64 yatırımcıya 628 bin lira hibe ödendi

Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesinin amacının, Tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımı yaygınlaştırılarak, daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılması sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi gerçekleştirmektir. İlimizde 2013-2018 yılları arasında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmelerinde toplamda 64 yatırımcıya, bin 606 dekar alanda 628 bin 168 lira 36 kuruş hibe ödemesi yapılmıştır" denildi. - ISPARTA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:38 Kaynak: İHA
Isparta, Ekonomi
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