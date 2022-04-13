Son dakika haberleri... Isparta'da 34 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Isparta'da 34 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

13.04.2022 17:33
Son dakika haberleri... Isparta'da 34 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Son dakika haber: Isparta'da 34 yaşındaki Okan Tufan yaşadığı dairede cansız halde bulundu.

Isparta'da 34 yaşındaki Okan Tufan yaşadığı dairede cansız halde bulundu.

Olay, Pirimehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde okutmanlık görevi yapan 34 yaşındaki Okan Tufan, bir gece önce babasıyla birlikte sabah işe gitmek için anlaştı. Sabah saatlerinde Tufan'a ulaşamayan babası, bunun üzerine oğlunun arkadaşından yardım istedi. Okan Tufan'ın arkadaşı ise polis ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ekipleri olay yerine gelerek daireye girdiğinde ise Okan Tufan'ın yatağında hareketsiz olarak yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Okan Tufan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Okan Tufan'ın cansız bedeni asıl ölüm sebebinin anlaşılabilmesi için otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Oğuzhan Uysal/İHA)

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Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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