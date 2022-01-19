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Isparta'da 4 günde 25 uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Isparta'da 4 günde 25 uyuşturucu operasyonu

19.01.2022 14:53
Isparta'da 4 günde 25 uyuşturucu operasyonu

Isparta'da emniyet ekiplerinin 4 gün boyunca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı 25 operasyonda 25 şüpheli şahıs yakalandı.

Isparta'da emniyet ekiplerinin 4 gün boyunca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı 25 operasyonda 25 şüpheli şahıs yakalandı.

11-15 Ocak tarihleri arasında, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan 25 operasyonda, 25 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan operasyonda yakalanan şüpheli şahıslardan; toplamda 61,03 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 3 adet uyarıcı hap, çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan aparat ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağalama" ve "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından işlem yapıldı. 1 şüpheli şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı, 3 şüpheli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Isparta'da 4 günde 25 uyuşturucu operasyonu
Isparta'da 4 günde 25 uyuşturucu operasyonu
Isparta'da 4 günde 25 uyuşturucu operasyonu
Isparta'da 4 günde 25 uyuşturucu operasyonu
Isparta'da 4 günde 25 uyuşturucu operasyonu

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Isparta, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da 4 günde 25 uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da 4 günde 25 uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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