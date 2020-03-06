Isparta'da 4 gündür kayıp olan kızlar bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da 4 gündür kayıp olan kızlar bulundu - Son Dakika

Isparta'da 4 gündür kayıp olan kızlar bulundu

6 saat önce

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 4 ündür kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Gözde G. ve Hilal A. bulundu.

Isparta'da 4 gündür kayıp olan kızlar bulundu, System.String[]

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 4 ündür kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Gözde G. ve Hilal A. bulundu.


Eğirdir ilçesinde 4 gün önce ortadan kaybolan ve haber alınamayan kızların aileleri polise kayıp başvurusuna bulunarak yardım istedi. Isparta ve Eğirdir emniyetinin çabaları sonucu kızlar Isparta merkezde bulundu. Kızlar ifadeleri alındıktan sonra ailelerine teslim edildi. - ISPARTA

Eğirdir, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:13 Kaynak: İHA
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