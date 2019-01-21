Son Dakika Haberleri: Isparta'da 4 İla 12 Yıl Hapis Cezaları ile Aranan 3 Zanlı Yakalandı

Isparta'da 4 İla 12 Yıl Hapis Cezaları ile Aranan 3 Zanlı Yakalandı

3 dakika önce

Isparta'da 4'er yıl ve 12 yıl hapis cezası ile aranan 3 zanlı polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta'da 4 İla 12 Yıl Hapis Cezaları ile Aranan 3 Zanlı Yakalandı, System.String[]
Isparta'da 4'er yıl ve 12 yıl hapis cezası ile aranan 3 zanlı polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahısları Büro Amirliği, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Isparta il genelinde yapılan çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan kesinleşmiş 4'er yıl hapis cezası ile aranan A.I. ve R.Ö. ile 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.C. yakalandı.

Yakalanan aranan şahıslar, gerekli işlemleri sonrasında cezaevine gönderildi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:26 Kaynak: İHA

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