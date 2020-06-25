Isparta'da 4'üncü kattan düşen kadın ağır yaralandı - Son Dakika

Isparta'da 4'üncü kattan düşen kadın ağır yaralandı
ISPARTA'da bir binanın 4'üncü katındaki pencereden dengesini kaybederek beton zemine düşen Sueda Sıdıka Furkan (25), ağır yaralandı.
ISPARTA'da bir binanın 4'üncü katındaki pencereden dengesini kaybederek beton zemine düşen Sueda Sıdıka Furkan (25), ağır yaralandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Sav beldesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Sueda Sıdıka Furkan, henüz bilinmeyen nedenle bir binanın 4'üncü katındaki pencereden dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olayı görenler sağlık ve polis ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Sueda Sıdıka Furkan, daha sonra Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.Sueda Sıdıka Furkan'ın sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 07:47 Kaynak: DHA
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