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Isparta'da 40 günde 100 okula kütüphane yapıldı - Son Dakika

Isparta'da 40 günde 100 okula kütüphane yapıldı

15.12.2021 09:08

Isparta'da 40 günde 100 okula kütüphane yapıldı Yeni açılan kütüphanelere 25 bin kitap bağışı yapıldı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kütüphanesiz okul kalmayacak kampanyası kapsamında Isparta'da tespit edilen kütüphanesiz okullara yeni ve modern kütüphaneler açılıyor.

Isparta'da 40 günde 100 okula kütüphane yapıldı

Yeni açılan kütüphanelere 25 bin kitap bağışı yapıldı

ISPARTA - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kütüphanesiz okul kalmayacak kampanyası kapsamında Isparta'da tespit edilen kütüphanesiz okullara yeni ve modern kütüphaneler açılıyor. Isparta Milli Eğitim İl Müdürü Erhan Baydur, kent genelinde kütüphanesiz 203 okulun tespit edildiğini belirterek, 40 günde 100 okulda kütüphane oluşturulduğunu söyledi.

Isparta'da kütüphanesi olmayan okullar belirlenerek. tespit edilen 203 kütüphanesiz okulun 100'ü yeni ve modern kütüphaneye kavuştu. Isparta Milli Eğitim İl Müdürü Erhan Baydur, Güzel Sanatlar Lisesi'nde oluşturulan kütüphanede incelemelerde bulundu.

Kütüphanede kitap okuyan gençlerle de sohbet eden İl Müdürü Baydur, Kütüphanesiz Okul Kalmayacak kampanyası hakkında bilgi verdi. 100 okulda kütüphanelerin oluşturulduğunu belirten İl Müdürü Baydur, " Isparta'mızda yaptığımız çalışmalar sonucunda 203 okulumuzun kütüphanesi olmadığını tespit ettik. 40 günlük çalışmamız sonrasında 100 okulumuzu kütüphaneye kavuşturduk ve çocuklarımız kitaplarla buluştu. Bu 40 günlük çalışma sürecinde hem ilçelerimiz hem okul müdürlerimiz çok emek harcadılar hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Yılsonuna kadar kütüphanesiz okul kalmayacak

Geriye kalan 103 okulun da kütüphanelerinin yılsonuna kadar kurulacağını söyleyen Baydur " Hedefimiz önümüzdeki 15 gün içerisinde yani yılsonuna kadar kütüphanesi olmayan okullarımızın kütüphanesine kavuşması. Bugünde açmış olduğumuz bu kütüphanemiz Güzel sanatlar lisemizin kendi imkanlarıyla hazırladığı güzel bir çalışma oldu. Kendi okullarıyla yetinmeyip diğer açtığımız kütüphanelerinde tasarlanmasında emek harcıyorlar " ifadelerini kullandı.

Fırsat eşitliğini yakalamak

Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Baydur, kampanyanın ana hedefi eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak olduğunu belirterek " Buradaki en temel noktamız eğitimdeki fırsat eşitliğini sağlanması. Isparta merkezdeki öğrencimiz hangi imkana sahipse sütçüler köyümüzdeki öğrencimizde aynı imkana sahip olsun istiyoruz. Bir diğer husus ise öğrencileri sadece kütüphane ve kitap ile buluşturmak değil onları iyi okur haline getirmek amacındayız.

25 bin kitap bağışı yapıldı

Hem Isparta Belediyesi'nin hem den sivil toplum kuruluşlarının kütüphane ve kitap bağışlarıyla kampanyaya destek verdiklerini belirten İl Müdürü Baydur, "Bu sayede 25 bin kitap bağışı yapıldı" dedi.

Isparta'da 40 günde 100 okula kütüphane yapıldı
Isparta'da 40 günde 100 okula kütüphane yapıldı
Isparta'da 40 günde 100 okula kütüphane yapıldı
Isparta'da 40 günde 100 okula kütüphane yapıldı

milli eğitim bakanlığı, Isparta, Kitap, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta'da 40 günde 100 okula kütüphane yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da 40 günde 100 okula kütüphane yapıldı - Son Dakika
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