Isparta'da 41'i tarım işçisi toplam 49 kişi yurt karantinasında - Son Dakika

Isparta'da Covid-19 testi pozitif çıkan 41'i mevsimlik tarım işçisi olmak üzere toplam 49 kişi öğrenci yurdunda karantina altında tutuluyor.

Korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında testleri pozitif çıkan vatandaşlar evlerinde izole sürecine alınıyor. Ancak ev izole kuralını ihlal ederek sokağa çıkan kişiler, kalan sürelerini geçirmek üzere yurtlara yerleştiriliyor. Bu kapsamda Isparta'da Covid-19 testi pozitif çıkan 41 tarım işçisi ve ev karantinasından kaçan 8 kişi şu anda yurtta karantina altında tutuluyor.

Öte yandan, yurt karantinasına geçildiği günden bu yana kentte toplam 103 kişi izolasyon sürecini öğrenci yurdunda geçirdi. - ISPARTA