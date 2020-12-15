Isparta'da 42 parka yeni çocuk oyun alanı kuruluyor - Son Dakika

Isparta'da 42 parka yeni çocuk oyun alanı kuruluyor

15.12.2020 15:33
Isparta'da 42 parka yeni çocuk oyun alanı kuruluyor, System.String[]

Isparta Belediyesi, şehirdeki 354 çocuk parkından, yıpranan 38'inin çocuk oyun alanlarını yeniliyor.

Isparta Belediyesi, şehirdeki 354 çocuk parkından, yıpranan 38'inin çocuk oyun alanlarını yeniliyor. Yapımı tamamlanan 4 yeni parka da çocuk oyun alanları kuruluyor. 6 TIR'la gelen çocuk oyun alanları ve spor aletlerinin montajına başlandı.

Isparta Belediyesi, şehrin tamamındaki 354 parkta yeni sezon öncesi çalışma başlattı. Bu kapsamda öncelikle oyun alanları yıpranan ve bununla birlikte yeni oluşturulacak parklar için 6 TIR'la yeni çocuk oyun alanları ve spor aletleri getirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü alanına indirilen çocuk oyun alanları ve spor aletleri, yıllardır bakımsız kalan, yıpranan ve kırılan 38 adet parktaki yenilemede ve 4 adet yeni oluşturulan parkta kullanılacak. İlk uygulama Keçeci Mahallesinde yıllardır bakımsız kalan ve çocuk oyuncakları kırılan parkta yapıldı. Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, tüm Isparta halkı ve muhtarlar adına yenilenecek ve yeni oluşturulacak parklar için Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in göreve gelmesiyle birlikte, geleceğin teminatı çocuklara ve gençlere yönelik çalışmalara ağırlık verildi. Bu çalışmalardan birisi de çocukların vakitlerini geçirebildikleri, eğlenebildikleri, günlük streslerini atabildikleri çocuk parklarına ilişkin oldu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda, 44 mahallede bulunan 354 adet çocuk parkı tek tek gözden geçirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yıpranan, kırılan ve bakımsız kalan tüm çocuk oyun alanları tespit edildi. Yenilenmesine karar verilen 38 çocuk parkı ve yeni yapılan 4 park için 6 TIR dolusu çocuk oyun alanları ve spor aletleri Isparta'ya getirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü alanına indirilen çocuk oyuncakları, yıpranmış, kırılmış parklara monte edilmeye başlandı.

İlk uygulama yıllardır bakımsız kalan ve çocuk oyuncakları yıpranmış, kırılmış Keçeci Mahallesinde bulunan Şehit Piyade Onbaşı Hüseyin Gökhan Eriç Parkında gerçekleştirildi. Park alanı tamamen kaldırılırken, çocuk oyun alanının kurulduğu bölgenin kauçuk zemini yenilendi. Ardından getirilen yeni çocuk oyun alanının montajı gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren ve Ispartalı vatandaşlar ile muhtarlar adına, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür eden Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, "Belediye Başkanımıza üç ay önce mahallelerimizdeki parklarımızın eski, yıpranmış oluşu ve uzun zamandır bakımlarının yapılmamış olmasıyla ilgili mahalle sakinlerimizin, yenileme çalışmaları yapılması yönündeki isteklerini aktarmıştık. Başkanımız her konuda gösterdiği duyarlı davranışını parkların yenilenmesi yönünde de göstererek ekiplerine talimat vermişti. Bunun üzerine şehrimizde eskimiş olan 38 çocuk parkımız yenileniyor. Aynı zamanda 4 yeni parkta ilave ediliyor. Bununla ilgili hem mahalle sakinlerimiz, hem de mahalle muhtarları olarak bizler çok memnunuz. Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" dedi. - ISPARTA

Isparta'da 42 parka yeni çocuk oyun alanı kuruluyor
Isparta'da 42 parka yeni çocuk oyun alanı kuruluyor
Isparta'da 42 parka yeni çocuk oyun alanı kuruluyor
Isparta'da 42 parka yeni çocuk oyun alanı kuruluyor

Şükrü Başdeğirmen, Isparta, oyunlar, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta'da 42 parka yeni çocuk oyun alanı kuruluyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı Kasımpaşa, Muğlaspor'u 5-0 yenerek Türkiye Kupası'nda tur atladı Yağmur değil elektrik duası! Canından bezen bölge halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısına AK Partili Kurtulmuş'tan yanıt: Parti kapatmaların olumlu sonuçları görülmedi Üç çocuğunun eline tüfek verip atış yaptıran baba, o anları "Şimdiden alışıyorlar" notuyla paylaştı Bakan Soylu'dan polislere müjde: POLSAN'A üye olan 350 bin lira emeklilik ikramiyesi alacak 'Van Gölü Canavarı' sandılar, domuz çıktı Soğuk havaya aldırmadan denizin tadını çıkaran Rus kadın herkesi kıskandırdı
Galatasaray iddiaları sonrası Vedat Muriqi'in menajerinden açıklama geldi Galatasaray iddiaları sonrası Vedat Muriqi'in menajerinden açıklama geldi         
15:28
15 Ocak'tan itibaren HES kodu eşleştirmesi yapılmayan İstanbulkartlar kullanılamayacak 15 Ocak'tan itibaren HES kodu eşleştirmesi yapılmayan İstanbulkartlar kullanılamayacak         
15:09
Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çiftinin ikinci bebekleri kız olacak Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çiftinin ikinci bebekleri kız olacak         
14:38
Vahşi doğada ilk vaka! Yabani bir vizonda koronavirüs çıktı Vahşi doğada ilk vaka! Yabani bir vizonda koronavirüs çıktı         
14:13
Oyuncu Birkan Sokullu'nun 15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıktı Oyuncu Birkan Sokullu'nun 15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıktı         
13:30
Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin         
13:27
Polis merkezindeki para ve uyuşturucu hırsızının, karakol amiri olduğu ortaya çıktı: Bende çalma hastalığı var Polis merkezindeki para ve uyuşturucu hırsızının, karakol amiri olduğu ortaya çıktı: Bende çalma hastalığı var         
12:46
9 kadını acımasızca katleden katilin ifadesi kan dondurdu: Yakalanmasaydım pişman olmazdım 9 kadını acımasızca katleden katilin ifadesi kan dondurdu: Yakalanmasaydım pişman olmazdım         
12:28
ABD'nin yaptırımları sona erdirmesi için tek bir şartı var: S-400'lerin Türkiye topraklarından tamamen çıkartılması ABD'nin yaptırımları sona erdirmesi için tek bir şartı var: S-400'lerin Türkiye topraklarından tamamen çıkartılması         
11:20
Burdur Gölü'nde devam eden gaz çıkışlarıyla ilgili açıklama geldi: Depremin habercisi değil Burdur Gölü'nde devam eden gaz çıkışlarıyla ilgili açıklama geldi: Depremin habercisi değil         
10:43
İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar         
10:34
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
İstanbul'da lüks otomobil sahiplerinin kabusu oldular! Sadece gösterge panelini çalıyorlar İstanbul'da lüks otomobil sahiplerinin kabusu oldular! Sadece gösterge panelini çalıyorlar         
10:10
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu: Kilosunu 400 liradan satıyor Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu: Kilosunu 400 liradan satıyor         
08:15
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 15:37:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'da 42 parka yeni çocuk oyun alanı kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei