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ISPARTA'DA 450 LİTRE KAÇAK ALKOL ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

ISPARTA'DA 450 LİTRE KAÇAK ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

17.12.2021 17:31

Isparta'da bir eve düzenlenen operasyonda, 450 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Isparta'da bir eve düzenlenen operasyonda, 450 litre kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaçak içki imalatı için alkol temini ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler yürüttükleri çalışma sonrası bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda kaçak içki üretimi için temin edilmiş 450 litre alkol ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan A.U. ve M.K.'nın, aynı zamanda fuhuş yaptırdığı tespit edildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen A.U. ve M.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen 450 litre alkol ise imha edildi.

ISPARTA'DA 450 LİTRE KAÇAK ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
ISPARTA'DA 450 LİTRE KAÇAK ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
ISPARTA'DA 450 LİTRE KAÇAK ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
ISPARTA'DA 450 LİTRE KAÇAK ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Emniyet Müdürlüğü, Kaçak İçki, Isparta, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ISPARTA'DA 450 LİTRE KAÇAK ALKOL ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ISPARTA'DA 450 LİTRE KAÇAK ALKOL ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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