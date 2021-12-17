450 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika

Isparta'da bir adrese düzenlenen operasyonda 450 litre sahte alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir eve sahte alkol operasyonu düzenledi.
Operasyonda ele geçirilen 450 litre merdiven altı yöntemle üretilmiş sağlığa zararlı alkol imha edildi.
Gözaltına alınan A.U. ve M.K. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan şüphelilerin fuhuş yaptırma suçuna da karıştığı tespit edildi.
Kaynak: AA
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