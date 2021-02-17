Isparta'da 450 öğrenci kayak öğreniyor - Son Dakika

Isparta'da 450 öğrenci kayak öğreniyor

17.02.2021 15:53
Isparta'da 450 öğrenci kayak öğreniyor, System.String[]

Isparta'da İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ilk etapta 350 öğrenciye verilen ücretsiz kayak eğitimleri tamamlandı.

Isparta'da İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ilk etapta 350 öğrenciye verilen ücretsiz kayak eğitimleri tamamlandı. 7-14 yaş grubuna verilen eğitimler, 450 öğrenci grubuyla devam ediyor.

Akdeniz'in incisi Davraz Kayak Merkezinde açılan yeni spor salonu ile tesislerine kavuşan Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bünyesindeki kayak antrenörleri ile 7-14 yaş grubuna ücretsiz kayak dersi veriliyor. "Kayak Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında eğitim 1 Şubat 2021 Pazartesi günü başladı. 450 öğrencinin başvuru yaptığı eğitimler 2 grup halinde gerçekleştiriliyor. Birinci grup eğitimler Pazartesi - Çarşamba, ikinci grup eğitimler ise salı - perşembe günleri düzenleniyor.

Eğitimler haftanın iki günü sabah ve öğle grupları halinde olmak üzere 4 seansta tamamlanacak.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ücretsiz kayak eğitim programını velilere SMS yoluyla bilgilendirme yapıyor.

Eğitimin yanı sıra ulaşım ve kayak malzemeleri de İl Müdürlüğü tarafından ücretsiz karşılanıyor.

Yoğun talepten dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Davraz Kayak Merkezindeki kar popülasyonuna göre isteyen tüm gençlerin taleplerini karşılayacaklarını söyledi.

Ücretsiz Kayak Temel Eğitiminin sonunda kayak öğrenen tüm öğrencilere katılım belgesi takdim edilecek. - ISPARTA

Isparta'da 450 öğrenci kayak öğreniyor
Isparta'da 450 öğrenci kayak öğreniyor
Isparta'da 450 öğrenci kayak öğreniyor
Isparta'da 450 öğrenci kayak öğreniyor
Isparta'da 450 öğrenci kayak öğreniyor
Isparta'da 450 öğrenci kayak öğreniyor
Isparta'da 450 öğrenci kayak öğreniyor

Pazartesi, Akdeniz, Isparta, Kayak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Isparta'da 450 öğrenci kayak öğreniyor - Son Dakika Spor


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