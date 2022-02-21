Isparta'da 48 yaşındaki kadın ölü bulundu - Son Dakika

Isparta'da yalnız yaşayan 48 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Olay, Isparta Kafeler Caddesi'ndeki bir dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gündür Zehra K.'dan haber alamayan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Daireye giren polis, yalnız yaşadığı öğrenilen Zehra K.'yı hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Zehra K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Zehra K.'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - ISPARTA