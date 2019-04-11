Isparta'da 5 Aracın Hasar Gördüğü Zincirleme Trafik Kazası Kamerada

Isparta'da 5 aracın hasar gördüğü zincirleme trafik kazası kameradaISPARTA - Isparta'da dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu 2 otomobilin çarpışması sonucu savrulan araçların, park halindeki 3 araca daha zarar verdiği kazada 1 kişi yaralandı.

Isparta'da 5 aracın hasar gördüğü zincirleme trafik kazası kamerada



ISPARTA - Isparta'da dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu 2 otomobilin çarpışması sonucu savrulan araçların, park halindeki 3 araca daha zarar verdiği kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Yedişehitler Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre kaza, Yedişehitler Mahallesi 108. Cadde üzerinde seyreden Resul A. yönetimindeki 32 DU 246 plakalı otomobil, 2964 Sokak kavşağında Musa Çağrı E. idaresindeki 15 DU 154 plakalı otomobille çarpışması sonucu meydana geldi.

Kazada, çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller, park halindeki bir araca daha çarparak, 3 aracın daha zarar görmesine neden oldu. Kaza anı ise, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Talihsiz kazada toplam 5 araçta hasar meydana gelirken, sürücülerden Resul A. da hafif şekilde yaralandı.

Durumun haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı ambulansla hastaneye sevk etti.

Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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