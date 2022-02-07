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Isparta'da 5'inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Isparta'da 5'inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor

07.02.2022 12:20
Isparta'da 5'inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor

ISPARTA kent merkezi ve ilçelerinde bugün itibarıyla tüm abonelere elektrik enerjisi sağlandı.

ISPARTA kent merkezi ve ilçelerinde bugün itibarıyla tüm abonelere elektrik enerjisi sağlandı. Ekipler, 5'inci günde henüz elektrik verilemeyen kırsal bölgelerdeki çalışmalarını sürdürüyor.

Kente 3 Şubat'ta 11 saat boyunca aralıksız yağan kar, hayatı felç etti. Yüksek gerilim hatlarını taşıyan direklerin devrilmesi ve buzlanma nedeniyle kent genelinde uzun süre elektrik verilemedi. Kent karanlığa gömülürken, elektrik kesintileri sosyal medyada gündem oldu. Yağış nedeniyle okullar 5 günlüğüne tatil edildi.

Ekipler yeniden enerji akışının sağlanması için çalışma başlattı. Kar kalınlığının 45 santimetreyi aştığı kentte yollar açılarak enerji nakil hatları onarılmaya başlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de kente gelerek kriz merkezi oluşturup, süreci yönetti.KENT MERKEZİNDE 4 GÜN SONRA SORUN ÇÖZÜLDÜ5 Şubat'ta abonelerin yüzde 93'üne elektrik enerjisi sağlandı. Çalışmalar sürerken, Bakan Dönmez dün gece yeni bir açıklama daha yaptı. Dönmez, hem Isparta merkezinde hem de ilçe merkezlerinde abonelerin tamamına elektrik enerjisinin sağlandığını, bugün de kırsal bölgelerde yoğunlaşıldığını söyledi. Bakan Dönmez kıraathaneleri ziyaret edip vatandaşların sorunlarını dinledi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.Bu arada kriz merkezinden kamyonlarla vatandaşlara jeneratör gönderildi. Ayrıca kriz masasından paylaşılan görüntülerde; buz tutan Eğirdir Gölü ile enerji nakil hatlarının son durumu aktarıldı. KALDIRIMLARDAKİ KARLAR TEMİZLENİYORÖte yandan 3 bin 200 cadde ve sokağın ulaşıma açılmasının ardından ekipler, kepçe ve küreklerle kaldırımda biriken kar kütlelerini temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Kar temizliğinin ardından buzlanmayı önlemek amaçlı kaldırımlara kimyasal sıvı sıkılıyor.TESTİ POZİTİF ÇIKAN VALİ KARANTİNADA

Bu arada, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Covid 19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Vali Seymenoğlu'nun raporlu olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı koordinasyonun devamlılığı için vali yardımcılarından Osman Kaymak'ı vali vekili olarak görevlendirdi.


- Isparta
Isparta'da 5'inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor
Isparta'da 5'inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor
Isparta'da 5'inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor
Isparta'da 5'inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Isparta'da 5'inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da 5'inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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