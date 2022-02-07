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ISPARTA'DA 5'İNCİ GÜN; ELEKTRİK VERİLEMEYEN KIRSALDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR - Son Dakika

ISPARTA'DA 5'İNCİ GÜN; ELEKTRİK VERİLEMEYEN KIRSALDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

07.02.2022 14:58

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta merkeze bağlı Kuleönü beldesinde enerji nakil hatlarında yapılan çalışmaları inceledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta merkeze bağlı Kuleönü beldesinde enerji nakil hatlarında yapılan çalışmaları inceledi. Burada konuşan Bakan Dönmez, il ve ilçe merkezlerindeki şebekelere enerji gönderildiğini söyledi. Dönmez, "Kırsalda ve bazı beldelerde çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Kuleönü'nde şu anda yüzde 65'lik kısımda elektrik var. Ekiplerimiz burada çalışıyor. Akşama kadar da burayı enerjilendirmiş olacağız. En kısa sürede burayı toparlamış olacağız" dedi.

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Fatih Dönmez, Kuleönü, Isparta, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ISPARTA'DA 5'İNCİ GÜN; ELEKTRİK VERİLEMEYEN KIRSALDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: ISPARTA'DA 5'İNCİ GÜN; ELEKTRİK VERİLEMEYEN KIRSALDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR - Son Dakika
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