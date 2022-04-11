Isparta'da 5 katlı binanın kontrollü yıkımında panik anları - Son Dakika

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 5 katlı binanın kontrollü yıkımı esnasında iş makinesinin darbesiyle bir anda çöken bina, bütün alanı ve mahalleyi toz bulutu altında bırakırken, ekipler ve çevredeki vatandaşlar kaçarak uzaklaştı. O anlar çevredeki bir binanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi

Olay, Isparta'ya bağlı Yalvaç ilçesi Pazar Aşağı Mahallesi Uluyol Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde 5 katlı bir binanın yıkım çalışması için ekipler ve iş makineleri binaya müdahale ederken, iş makinesinin taşıyıcı kolonlara vurmaya başlamasıyla 5 katlı bina bir anda çöktü. Olay esnasında çalışan ekipler ve etraftaki vatandaşlar panik içinde koşarak bölgeden uzaklaştılar. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Ekiplerin büyük bir hızla kaçışı ve ortaya çıkan büyük toz bulutu korkuttu. Olayda kimse yara almazken, yakında oturan ve dükkanı bulunan vatandaşlar ise bir süreliğine tahliye edildi. - ISPARTA