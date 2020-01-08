Isparta'da 5 otomobilde kar hasarı - Son Dakika
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Isparta'da 5 otomobilde kar hasarı

6 saat önce

Isparta'da 5 otomobilde kar hasarıISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde çatıdan kopan kar kütlesinin üzerine düştüğü 1 otomobille, kar birikintisinin ağırlığına dayanamayıp göçen tentenin altında kalan 4 otomobil hasar gördü.

Isparta'da 5 otomobilde kar hasarı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde çatıdan kopan kar kütlesinin üzerine düştüğü 1 otomobille, kar birikintisinin ağırlığına dayanamayıp göçen tentenin altında kalan 4 otomobil hasar gördü.

Eğirdir'de 2 gündür etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bu sabah Seydim Mahallesi yolu üzerindeki 7 katlı bir iş yerinin çatısından kopan kar kütlesi, binanın önünde park halindeki 32 MA 0105 plakalı otomobilin üzerine düştü. Olay nedeniyle otomobilde maddi hasar oluştu.

Dün de ilçedeki bir akaryakıt istasyonunda, üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayan tente, park halindeki 4 aracın üzerine göçtü. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Isparta'da 5 otomobilde kar hasarı

Eğirdir, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:52 Kaynak: DHA
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