Isparta'da 53 koyun çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hırsızlık olayıyla ilgili yakalanan M.B. ve O.U, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kulak küpeleri sökülmüş olarak bulunan koyunlar, sahibine teslim edildi.

Isparta 'da 53 koyun çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını darp eden şahıs ikinci kez serbest bırakıldı

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