Isparta'da 55 köyde 205 aileye 7 milyon lira destek - Son Dakika

Isparta'da ORKÖY destekleri kapsamında bu yıl 55 köyde 205 aile desteklenirken, bunlardan 62'sinin ödemeleri yapıldı. Ailelere yüzde 20'si hibe toplam 7 milyon lira ödeme yapılacak.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, orman içi ve bitişiğindeki köylerin sosyal, ekonomik gelişmelerini desteklemek, hayat kalitesini iyileştirmek amacıyla ormancılık faaliyetlerinin yoğun, gelir seviyesinin düşük olduğu köylerde destek ödemeleri yapılıyor. Bu kapsamda bu yıl 86 aile için süt sığırcılığı, 107 aile için süt koyunculuğu, 2 aile için traktör, 4 aile için plastik örtülü seracılık ve 6 aile için de motorlu testere kredisi olmak üzere 55 köyde 205 aile programa alındı. Bugüne kadar 62 aileye 1 milyon 979 bin lira ödeme yapılırken, geriye kalan 143 aileye de toplam 5 milyon 20 bin lira ödeme yapılacak.

205 aileye toplamda ödeneek olan 7 milyon lira desteğin yüzde 20'si olan 1 milyon 400 bin lira hibe olarak verilecek. Geriye kalan miktar ise orman köylüleri tarafından faizsiz 3-7 yıl arasında geri ödenecek. - ISPARTA