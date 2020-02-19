Isparta'da 58 parça tarihi eser ele geçirildi; 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta'da 58 parça tarihi eser ele geçirildi; 3 gözaltı - Son Dakika

Isparta'da 58 parça tarihi eser ele geçirildi; 3 gözaltı

7 saat önce

ISPARTA'da Osmanlı, Roma ve Bizans dönemine ait 58 parça tarihi eseri satmaya çalışan 3 kişi jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Isparta'da 58 parça tarihi eser ele geçirildi; 3 gözaltı, System.String[]

ISPARTA'da Osmanlı, Roma ve Bizans dönemine ait 58 parça tarihi eseri satmaya çalışan 3 kişi jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bazı kişilerin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Ekipler, takibe aldıkları şüphelilerin bulunduğu aracı kent merkezine bağlı Kuleönü beldesi mevkiinde durdurdu. Araçtaki A.B. (23), Ö.A. (26) ve H.Ö. (30) gözaltına alınırken, yapılan aramada ise Osmanlı, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 34 sikke, 20 metal obje, 3 yüzük ve vazo olmak üzere 58 parça tarihi eser ele geçirildi.Şüpheliler işlemleri için adli makamlara sevk edilirken, tarihi eserler korumaya alındı.


Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İş vaadiyle kandırdıkları kadınlara fuhuş yaptırdılar: 50 gözaltı
Sultan II. Abdülhamid'in cep saati 180 bin liradan satışa çıkacak Son dakika: Libya'daki UMH Başbakanı Serrac, Hafter ile tüm müzakereleri askıya aldı Türkiye'nin merak ettiği deha çocuk Atakan konuştu: Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok

Son Dakika Haberleri
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm
16:39 Adriana Lima, sosyal medyadan isyan etti: Türkiye'nin bilgisine, ben bekarım
14:28 Enise Sude Çağlar oyunculukta ilerliyor
13:41 Ünlü top model Alessandra Ambrossio Göbeklitepe'de yürüyecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 17:37:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'da 58 parça tarihi eser ele geçirildi; 3 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]