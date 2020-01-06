Isparta'da 6 ilçede okullar kar nedeniyle tatil edildi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta'da 6 ilçede okullar kar nedeniyle tatil edildi (2) - Son Dakika

Isparta'da 6 ilçede okullar kar nedeniyle tatil edildi (2)

6 saat önce

2 İLÇEDE DAHA TATİL KARARIIsparta ve çevresinde devam eden kar yağışı nedeniyle 7 Ocak 2020 Salı günü Uluborlu ilçesi genelinde de okulların tatil edilmesi kararlaştırıldı.

Isparta'da 6 ilçede okullar kar nedeniyle tatil edildi (2), System.String[]

2 İLÇEDE DAHA TATİL KARARI

Isparta ve çevresinde devam eden kar yağışı nedeniyle 7 Ocak 2020 Salı günü Uluborlu ilçesi genelinde de okulların tatil edilmesi kararlaştırıldı. Yalvaç ilçesinde ise merkez hariç ilçeye bağlı belde ve köylerle taşımalı eğitime de yarın ara verildiği açıklandı.


Uluborlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:38 Kaynak: DHA
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