Isparta'da 6 ilçede okullar kar nedeniyle tatil edildi (2) - Son Dakika

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Isparta'da 6 ilçede okullar kar nedeniyle tatil edildi (2)
6 saat önce
2 İLÇEDE DAHA TATİL KARARIIsparta ve çevresinde devam eden kar yağışı nedeniyle 7 Ocak 2020 Salı günü Uluborlu ilçesi genelinde de okulların tatil edilmesi kararlaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:38 Kaynak: DHA
2 İLÇEDE DAHA TATİL KARARI
Isparta ve çevresinde devam eden kar yağışı nedeniyle 7 Ocak 2020 Salı günü Uluborlu ilçesi genelinde de okulların tatil edilmesi kararlaştırıldı. Yalvaç ilçesinde ise merkez hariç ilçeye bağlı belde ve köylerle taşımalı eğitime de yarın ara verildiği açıklandı.
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