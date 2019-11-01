Son Dakika Haberleri: Isparta'da 6 şüpheliye adli işlem
Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da 6 şüpheliye adli işlem

Isparta'da 6 şüpheliye adli işlem

7 saat önce

Isparta'da kontroller sırasında uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Isparta'da 6 şüpheliye adli işlem, System.String[]

Isparta'da kontroller sırasında uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Olaya karıştığı tespit edilen 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.


Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan yol kontrol ve arama faaliyetleri sırasında 6 gram esrar, 3 gram eroin, 1 adet captagon hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi.


Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olaya karıştığı tespit edilen şüpheliler İ.Ç., İ.K., M.A., K.G., M.B. ve H.D. hakkında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:56 Kaynak: İHA
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