Isparta'da 64 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Isparta'nın Gönen ilçesinde jandarma ekipleri, durdurdukları bir araçta 64 şişe kaçak içki ele geçirirken, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Gönen ilçesinde bir şahsın araç ile kaçak içki taşıyacağı bilgisi üzerine harekete geçti. 6 Temmuz günü Isparta-Afyonkarahisar karayolu üzerinde Gönen ilçesi sınırlarında durdurulan araçta yapılan aramada bandrolsüz ve sahte olduğu değerlendirilen çeşitli markalarda 64 şişe kaçak içki ele geçirildi. Araçta bulunan E.C. (31) ve İ.K. (30) isimli şüpheliler gözaltına alınırken, haklarında adli ve idari işlem başlatıldı. Ele geçirilen kaçak içkilere de el konuldu. - ISPARTA