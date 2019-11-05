Isparta'da, 7-8 milyon yıl öncesine ait omurgalı fosillerine ulaşıldı

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde nesli tükenmiş, 7-8 milyon yıl önce yaşamış omurgalı fosillerine ulaşıldı. Proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Nalan Damla Yılmaz Usta, "Bunlar arasında fil, gergedan, zürafa gibi hayvanlar yer alıyor" dedi.

Yalvaç'ın Kuyucak, Dedeçam ve Tokmacık köylerinde 3 yıldır sürdürülen 'Isparta Karasal Neojeni Yüzey Araştırması'nda gergedan, zürafa, fil gibi hayvan fosilleri bulundu. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Nalan Damla Yılmaz Usta başkanlığında yürütülen çalışmaya, Ege, Hitit, Mehmet Akif Ersoy ve Ankara Üniversiteleri ile Maden Tetkik Arama Enstitüsü ve Paris Müzesi'nden araştırmacılar katıldı.

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