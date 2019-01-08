Son Dakika Haberleri: Isparta'da 7 İlçede Eğitime Kar Engeli

Isparta'da 7 İlçede Eğitime Kar Engeli

58 dakika önce

Isparta'nın 7 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Isparta'da 7 İlçede Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Isparta'nın 7 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. İl merkezinde eğitim devam ederken, bazı ilçelerde de taşımalı eğitime öğleden sonra ara verilebileceği belirtildi.

Isparta'nın Atabey, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Uluborlu ve Yalvaç ilçeleri genelinde kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Kar tatilinin, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelleri de kapsadığı bildirildi.

Öte yandan, Aksu, Eğirdir, Sütçüler, Şarkikaraağaç ve Yenişarbademli ilçelerinde kar tatili olmadığı, kar yağışı sonrasında oluşabilecek durumlara karşı yeniden değerlendirme yapılabileceği öğrenildi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:29 Kaynak: İHA

Gelendost, Atabey, Isparta, Kar, Güncel
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