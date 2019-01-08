Isparta'da 7 İlçede Eğitime Kar Engeli
58 dakika önce
Isparta'nın 7 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
Isparta
'nın 7 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. İl merkezinde eğitim devam ederken, bazı ilçelerde de taşımalı eğitime öğleden sonra ara verilebileceği belirtildi.
Isparta'nın Atabey
, Gelendost
, Gönen
, Keçiborlu
, Senirkent
, Uluborlu
ve Yalvaç
ilçeleri genelinde kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Kar
tatilinin, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelleri de kapsadığı bildirildi.
Öte yandan, Aksu
, Eğirdir
, Sütçüler
, Şarkikaraağaç
ve Yenişarbademli
ilçelerinde kar tatili olmadığı, kar yağışı sonrasında oluşabilecek durumlara karşı yeniden değerlendirme yapılabileceği öğrenildi. - ISPARTA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:29 Kaynak: İHA
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