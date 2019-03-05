Son Dakika Haberleri: Isparta'da 7 Paket Esrar Maddesiyle Yakalanan Şüphelilere Gözaltı

Isparta'da 7 Paket Esrar Maddesiyle Yakalanan Şüphelilere Gözaltı

1 saat önce

Isparta'da üzerlerinde 7 paket esrar maddesi yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'da 7 Paket Esrar Maddesiyle Yakalanan Şüphelilere Gözaltı, System.String[]
Isparta'da üzerlerinde 7 paket esrar maddesi yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi'nde gerçekleşti. Narkotik ekiplerinin mahallede yayalar üzerinde yaptığı çalışmalarda, E.Ç ve Ö.B.B.'den 7 paket esrar maddesi ele geçirildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparatlar ve şeffaf poşet içerinde esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:07 Kaynak: İHA

Bağlar Mahallesi, Isparta, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Acılı Koca, Hemşire Eşinin Öldüğü Kazanın Tanıklarını Arıyor Bahçelievler'de Anne ve Kızı Evlerinde Cinayete Kurban Gitti

Solucan Gübresi İçin Memurluğu Bıraktı! 1 Yılda Kazandığını Şimdi 1 Ayda Kazanıyor Araç Kiralama Devi İflas Etti! 26 Bin Araç Yarı Fiyatına Satışa Çıkarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 16:15:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta'da 7 Paket Esrar Maddesiyle Yakalanan Şüphelilere Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]