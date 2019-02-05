Isparta'da 7 Yılkı Atı Yaylada Açlıktan Öldü
32 dakika önce
ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinin yayla kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan 7 yılkı atı, öldü.
ISPARTA'nın Sütçüler
ilçesinin yayla kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan 7 yılkı atı, öldü. 6 at da köylüler tarafından açlıktan ölmek üzereyken bulundu.
Sütçüler ilçesine bağlı Sarımehmetler köyünün yaklaşık 15 kilometre uzağındaki Yuvalı Yaylası'nda geçen hafta etkili olan kar yağışı, yılkı atlarının yiyecek bulmasını zorlaştırdı. Önceki gün yaylaya çıkan köylüler bölgedeki 7 atın öldüğünü belirledi. 6 atı da bitkin halde bulan köylüler yetkililere haber verdi. Sütçüler Kaymakamlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri yaylada karla kaplı yolları açarken, bitkin haldeki yılkı atlarını da kurtardı.
JANDARMA YEMLEME YAPTI Jandarma
ekiplerince bölgede yılkı atları için yemleme çalışması yapıldı. Jandarma ekipleri belirli noktalara saman balyaları bıraktı.
- Isparta
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:19 Kaynak: DHA
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