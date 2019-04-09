Son Dakika Haberleri: Isparta'da 78 Yetenekli Öğrenci Spora Yönlendirme Testinden Geçirildi

Isparta'da 78 Yetenekli Öğrenci Spora Yönlendirme Testinden Geçirildi

1 saat önce

- Isparta'da 78 yetenekli öğrenci spora yönlendirme testinden geçirildi Spora yönlendirme projesinde 3. etaba kalan 78 öğrenci testten geçtiISPARTA - Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nin Isparta'daki 3. etabı hafta sonu gerçekleştirilen test çalışmalarıyla tamamlandı.

- Isparta'da 78 yetenekli öğrenci spora yönlendirme testinden geçirildi
Spora yönlendirme projesinde 3. etaba kalan 78 öğrenci testten geçti

ISPARTA - Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nin Isparta'daki 3. etabı hafta sonu gerçekleştirilen test çalışmalarıyla tamamlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, "Amacımız, sporcuların yetenek taramasından geçerek, doğru yönlendirilmesiyle uluslararası düzeyde başarılı sporcular çıkarılması" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği 'Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi' kapsamında, 2017-2018 öğretim yılındaki taramalarda başarılı öğrenciler, yoğun eğitim programının ardından 3. aşama olan dayanıklılık ve koordinasyon testinden geçirildi.
Geçen hafta sonunda 6 Mart Spor Salonu'nda tamamlanan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nin 3. etabında 78 yetenekli öğrenci, boy-kilo ölçümü, kulaç uzunluğu testi, esneklik testi, sıçrama testi, geriye sağlık topu fırlatma, kavrama kuvveti testi, 20 metre sürat testi ve çeviklik testi olarak 8 istasyonda teste tabi tutuldu.
Öğrenciler daha sonra koordinasyon testi ve mekik koşularındaki yeteneklerini gösterdiler.
Gevrek: "Amaç, uluslararası düzeyde başarılı sporcular çıkarmak"
Projenin 3. etabını ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, sporcuların yetenek taramasından geçerek, doğru yönlendirilmesiyle uluslararası düzeyde başarılı sporcular çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Gevrek, bu projeyle okullarda sportif yetenek taraması yapılarak, tarama sonucunda yetenekli gençlerin spora yönlendirileceğini belirtti. İl Müdürü Gevrek, 2018-2019 öğretim yılında teste giren öğrencilerin listesinin ise kısa süre içinde duyurulacağını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:18 Kaynak: İHA

Murat Gevrek, Türkiye, Isparta, Spor
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