Isparta'da Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla basın açıklaması yaptı.

Meclis üyesi kadınlar "Asla yalnız yürümeyeceksin", "Kadın cinayetlerini durduracağız" yazılı dövizlerle Kaymakkapı Meydanı'nda buluştu.

Burada gurup adına açıklama yapan Fadime Güneş Şahin, kadınlar olarak özgürce yaşamak, okumak hayatın içinde olmak istediklerini söyledi.

Kadın cinayetlerini durdurmak için mücadelelerin hep süreceğini belirten Şahin, "Kadınların mücadelesini Türkiye'nin dört bir yanına yayacağız. Biz kadınlar olarak birbirimizden aldığımız kararlı güçle başaracağımız çok şey olduğunu özgürce yaşayabileceğimiz hayatlar olduğunu biliyoruz. Kadın cinayetlerini durdurmak için her yerde mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından grup, yürüyüş yaptı.