Son Dakika Haberleri: Isparta'da 900 kilo kerevit ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da 900 kilo kerevit ele geçirildi

Isparta'da 900 kilo kerevit ele geçirildi

1 saat önce

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta yaklaşık 900 kilogram menşei belgesiz kerevit ele geçirildi.

Isparta'da 900 kilo kerevit ele geçirildi, System.String[]

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta yaklaşık 900 kilogram menşei belgesiz kerevit ele geçirildi.


Olay, geçtiğimiz Cuma günü Eğirdir ilçesine bağlı Sorkuncak köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bir ihbar üzerine harekete geçen Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Isparta– Konya karayolu üzerinde bir aracı durdurdu. Ekiplerin yaptığı denetimde, araçta menşei belgesiz 42 kasa içinde yaklaşık 900 kilogram kerevit ele geçirildi. Ele geçirilen kerevitler Karabağlar sahilinden Eğirdir Gölü'ne bırakılırken, yasa dışı kerevit nakli yapan şahsa Su Ürünleri Kanunu'na aykırı hareket etmekten idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Jandarma, Eğirdir, Isparta, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


L'Equipe'ten Burak Yılmaz değerlendirmesi: Benzema'dan daha iyi
Sivas'ta at çiftliğinde yangın: Atlar zarar görmedi, çiftlik kullanılamaz halde Genç kız, metrobüste kendisini taciz eden şüpheliyi çığlık atarak yakalattı Asker selamı veren Cengiz Ünder için Roma yaptırım uygulamayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 19:30:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta'da 900 kilo kerevit ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]