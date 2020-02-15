Isparta'da ABD'nin sözde barış planına ve Türk bayrağına saldırıya tepki - Son Dakika
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Isparta'da ABD'nin sözde barış planına ve Türk bayrağına saldırıya tepki

6 saat önce

Isparta'da sivil toplum kuruluşları, ABD'nin sözde barış planını ve Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'u protesto etti.

Isparta'da ABD'nin sözde barış planına ve Türk bayrağına saldırıya tepki, System.String[]

Isparta'da sivil toplum kuruluşları, ABD'nin sözde barış planını ve Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'u protesto etti.

Kent merkezindeki Kaymakkapı Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, "Kudüs coğrafi değil, imani bir meseledir" yazan döviz ile Türk bayrakları taşıdı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda grup adına açıklama yapan Birlik Vakfı Başkanı İbrahim Özdemir, Kudüs'ün 5 bin yıllık tarihiyle insanlığın vicdanı niteliğini taşıyan bir mekan olduğunu söyledi.

Kudüs'ün bin 200 yıl boyunca Müslümanların idaresinde kaldığını anımsatan Özdemir, "Son 400 yılda hilafetin Osmanlı'ya geçmesi nedeniyle Osmanlı'nın himayesinde kalmıştır. Huzurun, barışın, kardeşliğin başkenti olan Kudüs, Osmanlı'nın emperyalist oyunlarla geriletilmesinin ardından emperyalist İngiltere tarafından istilaya uğramıştır." dedi.

Sonraki süreçte bölgenin siyonizme peşkeş çekildiğini belirten Özdemir, siyonizmin getirmiş olduğu kan ve gözyaşının hala devam ettiğini vurguladı.

Bugün gelinen noktada Kudüs'ün tamamen işgal altına alındığını kaydeden Özdemir, "Kudüs demek sıradan her insan demektir. Kudüs demek insanlığın vicdanı demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a da tepkisini dile getiren Özdemir, dönemin Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı emekli Korgeneral Hasan Kundakçı'nın, 1996'da sınırı geçmek ve Türkiye'ye karşı bir tavır sergilemek istediğini söyleyen İngiliz elçiye "Sınırı geçer, Türk bayrağına dokunursanız bedeli ağır olur" dediğini hatırlattı.

Özdemir, "9 bin kişiye yakın Rum sınır boyunda hareket halindeyken motosikletten inen bir Rum, Türk bayrağının dalgalandığı direğe doğru yaklaşır. Direğe tırmanmaya başladığında iki el silah sesi duyulur. Herkes baktı ki acaba bayrak yerinde mi diye. Bayrak yerindeydi ama Rum leşi yerinde yoktu. Biz bunu Yunanistan'a ve tüm dünyaya hatırlatıyoruz." diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:00 Kaynak: AA
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