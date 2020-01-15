Isparta'da ablası ve eniştesini öldürdüğü iddia edilen polis adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta'da ablası ve eniştesini öldürdüğü iddia edilen polis adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Isparta'da ablası ve eniştesini öldürdüğü iddia edilen polis adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Isparta'da, uzman çavuş eniştesi ile ablasını öldürdüğü iddiasıyla aranırken Niğde'de yakalanan polis memuru, adliyeye sevk edildi.

Isparta'da ablası ve eniştesini öldürdüğü iddia edilen polis adliyeye sevk edildi, System.String[]

Isparta'da, uzman çavuş eniştesi ile ablasını öldürdüğü iddiasıyla aranırken Niğde'de yakalanan polis memuru, adliyeye sevk edildi.

Davraz Mahallesinde 17 Kasım'da, uzman çavuş olan eniştesi Erkan Öztürk ve ablası Ebru Öztürk'ün katil zanlısı olarak gözaltına alınan U.D'nin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli U.D, "Birden fazla kişiyi kasten öldürmek" suçundan adliyeye sevk edildi.

Olay


Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde uzman çavuş olarak görev yapan Erkan Öztürk ve eşi Ebru Öztürk, evlerinde silahla vurulmuş halde bulunmuştu.

Cinayet zanlısı olarak aranan Ebru Öztürk'ün polis memuru kardeşi U.D, Niğde'de polis ekiplerinin bir pansiyona dün düzenlediği operasyonda sahte kimlikle yakalanarak Isparta'ya getirilmişti.

Isparta, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:48 Kaynak: AA
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